На вештачката интелигенција најмногу ѝ оди полски: Англискиот е на 6. место

Иако полскиот јазик се смета за еден од најтешките јазици за луѓето, вештачката интелигенција го разбира изненадувачки добро, постигнувајќи просечна точност од 88% во завршувањето на задачите.

Полскиот јазик се покажа како најдобар јазик за „промптување“, давајќи команди на вештачката интелигенција, додека англискиот јазик се најде само на шестото место.

Имено, група истражувачи испитувале кој јазик вештачката интелигенција го разбира најдобро, а полскиот јазик се појавил како лидер, додека англискиот јазик го заземал само шестото место.

Студија спроведена од Универзитетот „Мериленд“ (УМД) и компанијата Microsoft вклучува 26 различни јазици, а полскиот јазик покажал најголема ефикасност во давањето команди на AI моделите.

„Експериментот даде некои изненадувачки и неочекувани наоди. Англискиот јазик не се покажа најдобро во сите модели, рангирајќи се само на шестото место од 26 јазици за подолги текстови, додека полскиот јазик се појави како лидер“, рекоа авторите на извештајот.

Истражувачите тестираа колку добро неколку главни јазични AI модели, вклучувајќи ги OpenAI, Google Gemini, Qwen, Llama и DeepSeek, одговорија на истите влезни податоци на 26 различни јазици.

Резултатите покажаа дека полскиот јазик постигнал просечна точност од 88% во завршувањето на задачите.

„Како што покажува анализата, полскиот јазик е најпрецизен кога станува збор за давање команди на вештачката интелигенција. Досега, полскиот јазик се сметаше за еден од најтешките јазици за учење. Се испостави дека тоа е проблем за луѓето, но не и за вештачката интелигенција“, објави Полскиот завод за патенти на Facebook.

Интересно е што системите со вештачка интелигенција покажаа одлично разбирање на полскиот јазик, иако количината на достапни податоци за учење полски јазик е далеку помала отколку за англиски или кинески.

За споредба, кинескиот јазик имал слаби резултати, рангирајќи се на четвртото место од дното меѓу тестираните јазици.

Топ 10 најефикасни јазици за разговорна вештачка интелигенција :

полски – 88%

француски – 87%

италијански – 86%

шпански – 85%

руски – 84%

англиски 83,9%

украински – 83,5%

португалски – 82%

германски – 81%

холандски – 80%