Нови правила за доделување на Оскарите: Сценарија напишани со помош на вештачка интелигенција нема да се разгледуваат

Американската Академија за филмски уметности и науки усвои нови и ажурирани правила за 99-тото доделување на Оскарите, кое ќе се одржи во 2027 година.

Во актерските категории, актерите ќе можат да добијат повеќе номинации во иста категорија доколку нивните изведби се меѓу првите пет според бројот на гласови. Со ова се менува досегашната практика поврзана со распределбата на улогите меѓу главни и споредни категории.

Во однос на користењето вештачка интелигенција, Академијата утврди дека за актерските награди ќе се разгледуваат улоги изведени од луѓе со нивна согласност. Кај сценаријата, услов е тие да бидат напишани од човечки автори.

Промени има и во категоријата за меѓународен филм, каде што е овозможено повеќе филмови од иста земја да бидат номинирани. Дополнително, филмови наградени на фестивали како Канскиот филмски фестивал, Венецискиот филмски фестивал, Берлинскиот филмски фестивал, фестивалот во Торонто и фестивалот Санденс ќе можат да се квалификуваат директно.

Воведени се и измени во неколку технички категории, вклучувајќи кастинг, кинематографија, шминка и визуелни ефекти, со дополнителни услови за учество во гласањето.

Доделувањето на Оскарите е закажано за 14 март 2027 година, а следното, 100-то издание, за 5 март 2028 година.

Извор: Variety