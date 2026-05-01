Оскарот за „Господин Никој против Путин“ исчезна во авион, Луфтханза почна темелна истрага

Германската национална авиокомпанија „Луфтханза“ соопшти дека покренала итна истрага откако беше пријавено исчезнување на статуетката Оскар со која се здоби рускиот режисер Павел Таланкин. Наградата, која му беше доделена за најдобар документарен филм за неговото остварување „Господин Никој против Путин“ (Mr. Nobody Against Putin), исчезнала за време на летот од Њујорк за Франкфурт.

Длабоко жалиме поради оваа ситуација. Нашиот тим се занимава со ова прашање со најголемо внимание и итност. Спроведуваме сеопфатна внатрешна потрага за да осигураме Оскарот да биде пронајден и вратен што е можно поскоро“, се наведува во официјалното соопштение на компанијата, пренесено од „Дојче веле“.