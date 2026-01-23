Објавени номинациите за Оскар 2026: Рекордни 16 за „Sinners“

Филмската академија на САД ги објави номинациите за 98. доделување на наградите Оскар 2026, со што официјално започна завршната фаза од најзначајната филмска сезона во светот. Номинациите беа соопштени во Самјуел Голдвин театарот во Лос Анџелес, а свечената церемонија ќе се одржи на 15 март 2026 година во Dolby Theatre, со водител Конан О’Брајан.
Апсолутен фаворит на номинациите е филмот Sinners, кој освои 16 номинации, најмногу во историјата на Оскарите. Со тоа, овој филм го надмина досегашниот рекорд од 14 номинации, што го делеа „Титаник“ и „Ла ла ленд“.
Најдобар филм
Во најпрестижната категорија се номинирани Sinners, One Battle After Another, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Sentimental Value, Train Dreams, Bugonia, The Secret Agent и F1.
Најдобра режија
Во категоријата најдобра режија, Академијата ги номинираше Ryan Coogler за Sinners, Paul Thomas Anderson за One Battle After Another, Guillermo del Toro за Frankenstein, Chloé Zhao за Hamnet и Joachim Trier за Sentimental Value.
Најдобар актер во главна улога
Во категоријата најдобар актер во главна улога, Академијата ги номинираше Timothée Chalamet за улогата во A Complete Unknown, Leonardo DiCaprio за One Battle After Another, Michael B. Jordan за Sinners, Ethan Hawke за Blue Moon и Wagner Moura за The Secret Agent.
Најдобра актерка во главна улога
Во женската актерска категорија номинирани се Jessie Buckley за Sentimental Value, Rose Byrne за If I Had Legs I’d Kick You, Emma Stone за Bugonia, Teyana Taylor за One Battle After Another и Renate Reinsve за Armand.
Најдобар спореден машки улога
За Оскар се номинирани Бенисио Дел Торо за One Battle After Another, Џејкоб Елорди за Frankenstein, Делрој Линдо за Sinners, Шон Пен за One Battle After Another и Стелан Скарсгард за Sentimental Value.
Најдобра споредна женска улога
Во оваа категорија се номинирани Ел Фанинг за Sentimental Value, Инга Ибсдотер Лилеас за Sentimental Value, Ејми Мадиган за Weapons, Вунми Мосаку за Sinners и Тејана Тејлор за One Battle After Another.