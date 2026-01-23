 Skip to main content
23.01.2026
Република Најнови вести
Петок, 23 јануари 2026
Неделник

Одбележување на Неделата за подигнување на свеста за борбата против ракот на грлото на матката

Здравје

23.01.2026

Фрипик

Македонското лекарско друштво (МЛД) и Македонското здружение за цервикална патологија и колпоскопија денеска организираат настан по повод одбележувањето на светската и европската Недела за подигнување на свеста за борбата против ракот на грлото на матката.

Најавено е обраќање на претседателот на МЛД и на Македонското здружение за цервикална патологија и колпоскопија, проф.д-р Горан Димитров, директорката на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство и шеф на националниот комитет за борба против ракот на грлото на матката, проф.д-р Ирена Алексиоска Папестиев, националниот координатор за имунизација, проф.д-р Александра Грозданова, раководителот на Одделението за малигни генитални тумори кај жена, проф.д-р Виолета Клисаровска и специјалистот патолог и раководител на Цитолошката лабораторија на УК за гинекологија и акушерство, д-р Верди Станојевич.

﻿