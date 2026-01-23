Одбележување на Неделата за подигнување на свеста за борбата против ракот на грлото на матката

Фрипик

Македонското лекарско друштво (МЛД) и Македонското здружение за цервикална патологија и колпоскопија денеска организираат настан по повод одбележувањето на светската и европската Недела за подигнување на свеста за борбата против ракот на грлото на матката.

Најавено е обраќање на претседателот на МЛД и на Македонското здружение за цервикална патологија и колпоскопија, проф.д-р Горан Димитров, директорката на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство и шеф на националниот комитет за борба против ракот на грлото на матката, проф.д-р Ирена Алексиоска Папестиев, националниот координатор за имунизација, проф.д-р Александра Грозданова, раководителот на Одделението за малигни генитални тумори кај жена, проф.д-р Виолета Клисаровска и специјалистот патолог и раководител на Цитолошката лабораторија на УК за гинекологија и акушерство, д-р Верди Станојевич.