Вака изгледа поранешната сопруга на Петер Маѓар со која има три деца

Идниот премиер на Унгарија Петер Маѓар пред неколку години беше среде афера со поранешната сопруга на Јудит Варга, која беше на чело на листата на Фидес за европските избори. Таа исто така се повлече од политиката. Тој ја запозна својата поранешна сопруга во 2005 година на забава на Гергељ Гуљаш, сегашниот шеф на кабинетот на Орбан, со кого живееше за време на студентските денови во Хамбург, а се венчаа една година подоцна. Додека Варга напредуваше во Фидес – од помошник-пратеник на Европскиот парламент до министер за правда во 2019 година – Унгарецот остана настрана.

Два месеци пред разводот, во јануари 2023 година Петер тајно ја снимал Варга додека таа, како министерка за правда во владата на Орбан, зборуваше за мешање на владата во судските постапки.

Снимката покажува приватен разговор меѓу двајцата, а може да се слушне како Варга сугерира дека министерот вршел притисок врз обвинителите да отстранат чувствителни делови од документ. Маѓар подоцна изјави дека побарал осигурување во случај тој и Варга да се судрат со режимот. Потоа молчел со месеци, плашејќи се како скандалот ќе влијае на нивните три деца.