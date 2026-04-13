Саудискиот принц се откажа од амбициозниот проект за скијачки центар во пустината

Саудискиот лидеr, принцот Мохамед Бин Салман се откажа од спроведувањето на амбициозниот проект за изградба скијачки центар во пустината вреден 38 милијарди долари.

Како дел од мегапроектот „NEOM“, откажани се два клучни договори за изградба на Трожена – првиот скијачки центар на отворено во светот во пустина.

Ова се однесува на изградбата на брана вредна петмилијарди долари, која требаше да создаде вештачко планинско езеро, како и на поставувањето челични конструкции за надземни скијачки патеки. И покрај годините работа и веќе изградените конструкции, грандиозниот проект е ефикасно суспендиран.

Идејата за пустински снег и футуристички хотели во стилот на „Војна на ѕвездите“ останува нереализирана.