Време е да се избркаат американските сили од Блискиот Исток: Арагчи испрати порака до Саудиска Арабија

31.03.2026

X / Seyed Abbas Araghchi

Иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, испрати порака во која испрати порака до Саудиска Арабија дека е дојдено време да се избркаат американските сили од земјта и од регионот.

Арагче додаде дека Иран го почитува Кралството Саудиска Арабија и го смета за братска нација.

Нашите операции се насочени против непријателските агресори кои немаат почит кон Арапите или Иранците, ниту пак можат да обезбедат никаква безбедност. Само погледнете што направивме со нивната воздушна команда“, напиша Арагчи на платформата „X“ покрај слика од уништениот американски авион-радар АВАКС.

Крајно време е да се избркаат американските сили“, истакна дипломатот.

Уништен вреден американски авион-радар „АВАКС“, Иран го погоди во саудиска база

Поврзани вести

Свет  | 31.03.2026
САД сакаат да ги префрлат трошоците за војната против Иран на земјите од Персискиот Залив
Свет  | 31.03.2026
Војната против Иран ја уништи економијата на ОАЕ: „Потонаа“ најмалку 120 милијарди долари на пазарите во Абу Даби и Дубаи
Свет  | 31.03.2026
Со посредство на Пакистан регионалните сили разговарале со Иран за деблокирање на Ормутскиот Теснец
