Време е да се избркаат американските сили од Блискиот Исток: Арагчи испрати порака до Саудиска Арабија

X / Seyed Abbas Araghchi

Иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, испрати порака во која испрати порака до Саудиска Арабија дека е дојдено време да се избркаат американските сили од земјта и од регионот.

Арагче додаде дека Иран го почитува Кралството Саудиска Арабија и го смета за братска нација.

Нашите операции се насочени против непријателските агресори кои немаат почит кон Арапите или Иранците, ниту пак можат да обезбедат никаква безбедност. Само погледнете што направивме со нивната воздушна команда“, напиша Арагчи на платформата „X“ покрај слика од уништениот американски авион-радар АВАКС.