31.03.2026
Израел во Либан ја користи тактиката од Газа – бомбардирање без разлика дали цивили или борци

Израел продолжува жестоко да бомбардира либански локалитети јужно и северно од реката Литани додека израелските соили напредуваат од југ.

Според либанското Министерство за здравство, од почетокот на израелските напади се убиени 1.247 лица, а 3.680 се ранети.

Во својот напад врз Либан, Израел спроведува стратегија слична на онаа во Газа – неселективно бомбардирајќи го либанското население без да прави разлика помеѓу цивили и борци.

Меѓу жртвите има членови на медиумите, а овој месец во израелски напади загинаа пет новинари.

Израел уби двајца новинари во таргетиран напад со дрон

Во израелските напади страдаат и здравствените служби на Либан, според СЗО, најмалку 51 здравствен работник се убиени.

Според либански извори, загинале најмалку седум припадници на либанската армија се убиени од израелските воздушни напади. Покрај тоа, во борбите против израелските сили загинале и најмалку 400 членови на Хезболах.

Силни борби помеѓу Хезболах и израелските сили во јужен Либан

