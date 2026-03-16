Силни борби помеѓу Хезболах и израелските сили во јужен Либан

IDF

Либанската Национална новинска агенција (ННА) извести за жестоки судири помеѓу Хезболах и израелските сили во јужниот дел на Либан.

Судирите се случуваат во оската Одаисе – Тејбе, како и во погранични градови Јарун и Марун ал Рас.

Непријателот неуспешно се обидува да навлезе на либанска територија под баражен оган и пукање“, објави ННА.

Претходно, Израел соопшти дека продолжува со нападите врз Либан, но оти е отворен и за евентуални преговори со либанската влада. Амбасадорот на Израел во Обединети нации, Дени Данон истакна дека преговорите се ефикасни „само кога ќе ги ослабите можностите на вашиот непријател“.