Kaко во училишна сала: Погледнете како изгледаат соблекувалните на стадионот во Зеница

Италија во во овие моменти игра против БИХ и води со 0-1. Италијанските медиуми пак се занимаваат со стадионот во Зеница. Тие се незадволни од теренот и од соблекувалната која наликува на училишна сала.

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Le immagini dello spogliatoio dello stadio Bilino Polje di Zenica che ospita l’Italia nella finale dei playoff per i Mondiali 2026 contro la Bosnia-Erzegovina. Gli spazi sono molto ristretti e lontani dagli standard ai quali sono abituati i calciatori della Nazionale. La vasca… pic.twitter.com/Gn3lYQP65Q