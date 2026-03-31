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31.03.2026
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Вторник, 31 март 2026
Неделник

Kaко во училишна сала: Погледнете како изгледаат соблекувалните на стадионот во Зеница

Фудбал

31.03.2026

Италија во во овие моменти игра против БИХ и води со 0-1. Италијанските медиуми пак се занимаваат со стадионот во Зеница. Тие се незадволни од теренот и од соблекувалната која наликува на училишна сала.

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