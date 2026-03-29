29.03.2026
Уништен вреден американски авион-радар „АВАКС“, Иран го погоди во саудиска база

29.03.2026

Иран уништил многу вреден авион-радар „Е-3 Сентри АВАКС“ (E-3 Sentry AWACS) на американските воздухопловни сили.

Воздухопловот е униптен во напад изведен со иранска балистичка ракета и неколку беспилотни летала, извршен врз воздухопловната база „Принц Султан“ во Саудиска Арабија.

На снимки објавено на социјалните мрежи по нападот, се гледа дека радарската купола на авионот била директно погодена и целосно уништена, зедно со задниот дел од трупот на леталото.

Според информациите по нападот, во иранскиот ракетен удар бил униптен и авион-танкер за воздушно надополнување гориво „КЦ-135 Стратотанкер“ (KC-135 Stratotanker), а оштетени се и неколку други слични авиони.

Во наоадот имало повредени меѓу американските војници стационирани во базата.

Поврзани вести

Свет  | 29.03.2026
Kомпаниите „Андрил“ и „Палантир“ го создаваат системот за ракетна одбрана „Златна купола“ на Трамп
Свет  | 29.03.2026
„Ако ви треба нешто земете, ќе платите по војната“: Дуќан во Техеран објави порака на солидарност во масовните напади
Свет  | 28.03.2026
Во ирански напад загина американскиот пилот кој го бомбардираше училиштето во Иран во кое загинаа над 170 ученички
