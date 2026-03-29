Уништен вреден американски авион-радар „АВАКС“, Иран го погоди во саудиска база

Иран уништил многу вреден авион-радар „Е-3 Сентри АВАКС“ (E-3 Sentry AWACS) на американските воздухопловни сили.

Воздухопловот е униптен во напад изведен со иранска балистичка ракета и неколку беспилотни летала, извршен врз воздухопловната база „Принц Султан“ во Саудиска Арабија.

На снимки објавено на социјалните мрежи по нападот, се гледа дека радарската купола на авионот била директно погодена и целосно уништена, зедно со задниот дел од трупот на леталото.

Според информациите по нападот, во иранскиот ракетен удар бил униптен и авион-танкер за воздушно надополнување гориво „КЦ-135 Стратотанкер“ (KC-135 Stratotanker), а оштетени се и неколку други слични авиони.

Во наоадот имало повредени меѓу американските војници стационирани во базата.