Велигденска забава за сите генерации во Градски парк

Во духот на најголемиот христијански празник, во Градскиот парк во Скопје се одржа Велигденска забава, организирана од ХУ „Св. Спас“ од Драчево, со поддршка на Град Скопје.

Како што објави градоначалникот на Скопје Орце Ѓорѓиевски, настанот бешр посветен на афирмирање на хуманоста, солидарноста и заедништвото како темелни вредности што нè поврзуваат и обединуваат, особено во денови исполнети со вера, надеж и љубов.