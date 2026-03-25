25.03.2026
САД потврдија: Испраќаме елитни копнени сили на Блискиот Исток

Соединетите Американски Држави потврдија дека испраќаат копнени сили на Блискиот Исток, откако Иран го отфрли мировниот план на претседателот Доналд Трамп, пишува „Индепендент“.

Пентагон потврди дека во регионот ќе бидат упатени делови од 82-та елитна воздушно-десантна дивизија, логистички и сили за поддршка, како и 1-та борбена бригада.

Потврдата доаѓа, откако иранските официјални претставници објавија дека го добиле предлогот на САД за крај на војната кој го оценија како неприфатлив. Еден од нив за „Ројтерс“ рече дека првипчните впечатоци „не се позитивни“, додавајќи дека почетниот одговор на Техеран за Вашингтон бил проследен преку пакистанските посредници.

Според пакистански претставници, кои учествуваат во процесот како посредници, американскиот предлог вклучува ублажување на санкциите за Иран, цивилна нуклеарна соработка, нови ограничувања на иранската нуклеарна програма и повторно отворање на Ормускиот теснец.

Поврзани вести

Свет  | 25.03.2026
Иран им одговори на САД: Ги објави своите пет услови за завршување на војната
Свет  | 25.03.2026
САД претставиле план од 15 точки за преовори со Иран и бараат 1 месец примирје за да се разговара
Свет  | 24.03.2026
Трамп: Иран се согласи да се откаже од својата нуклеарна програма
﻿