Меѓународната трговска комора предупредува на „најтешката индустриска криза во поновата историја“

Генералниот секретар на Меѓународната трговска комора Џон Дентон предупреди дека војната на САД и Израел против Иран може да ја предизвика „најтешката индустриска криза во поновата историја“.

Шефот на Меѓународната агенција за енергија предупреди дека светот се соочува со енергетска криза посериозна од нафтените шокови во 1970-тите – рече Дентон.

Од деловна перспектива, веруваме дека ова дополнително може да стане најлошата индустриска криза во поновата историја – не само поради наглото зголемување на цените на енергијата, туку и затоа што самото индустриско производство е нарушено и дислоцирано поради недостиг на гас и други суштински компоненти – додаде тој.

Дентон говореше во пресрет на состанокот на министрите на Светската трговска организација во Јаунде, Камерун.