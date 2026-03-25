Белата куќа негира дека преговорите се во ќор-сокак по наводното иранско одбивање на планот од 15 точки

Портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, негира дека разговорите со Иран дошле до мртва точка, откако иранските државни медиуми јавија дека Техеран го одбил предлогот на Вашингтон од 15 точки за ставање крај на војната.

Разговорите продолжуваат … Тие се продуктивни … и продолжуваат – изјави Ливит за време на брифинг.

Таа понатаму предупреди на медиумските извештаи кои тврдат дека го откриваат американскиот предлог од 15 точки.

Има елементи на вистина во тоа, но некои од приказните што ги прочитав не беа сосема точни – додаде таа.