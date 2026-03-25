Лондон и Париз организираат состанок за безбедноста на Ормуска Теснина

25.03.2026

Лондон и Париз неделава ќе организираат состанок со 30-тина држави подготвени да формираат коалиција за обезбедување на Ормуска Теснина, изјави неименуван извор од британското Министерство за одбрана.

Според него, состанокот ќе биде на ниво на началници на генералштабовите на вооружените сили на земјите што ја потпишаа минатонеделната изјава, со која се повикува на прекин на нападите врз нафтената и гасната инфраструктура во Персиски Залив и се наведува дека се „подготвени да придонесат“ во напорите за обезбедување на морзеусот.

Заедничката изјава, која ја иницираа Франција, Велика Британија, Германија, Италија, Холандија и Јапонија, оттогаш е поддржана од околу 30 земји, вклучувајќи ги Обединетите Арапски Емирати и Бахреин.

Началникот на британскиот Генералштаб, Ричард Најтон и неговиот француски колега Фабиен Мандон „се свесни за улогата што треба да ја играат во обединувањето на оваа коалиција и помагањето на меѓународната заедница да развие план за повторно отворање на Ормуска Теснина што е можно поскоро, наведе изворот.

Поврзани вести

Свет  | 23.03.2026
Запалени амбулантни возила на еврејска организација во Лондон
Македонија  | 07.03.2026
Не постои и никогаш нема да постои договор за прифаќање мигранти меѓу Скопје и Лондон, тврди британскиот амбасадор Лосон за ТВ 24
Македонија  | 09.02.2026
Владина делегација во работна посета на Париз на средби со високи претставници на УНЕСКО
﻿