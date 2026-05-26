Годишен фестивал на уметноста во МКЦ

Овогодинешното издание на Годишниот фестивал на уметноста – CreArt 2026 – „Во движење: помеѓу медиуми“, ќе се одржи на 26 мај, во Младинскиот културен центар (МКЦ-, од 16:00 до 00:00 часот.

CreArt е мултидисциплинарен настан што ги обединува изложбите, анимацијата, стрипот, фотографијата, инсталациите, перформансите, работилниците и музиката во една заедничка креативна целина. Фестивалот е поддржан од Град Скопје како дел од активностите во рамки на проектот Скопје -Европска престолнина на културата 2028, и Младинскиот Културен Центар МКЦ Скопје.

Ве очекува ден исполнет со современа уметност, интеракција и креативна енергија.

Ова е деталната програма:

МКЦ, 26.05.2025

16:00 – 00:00 часот.

17:00 ч. „Со свои бои“ – изложба и работилница за деца од школска и претшколска возраст -Нина Богуновиќ Петреска, Палета Арт Академија

18:00 ч. „Вовед во анимација (Animation Kickstart)“ – работилница, Гоце Господиновски и Александра Хаџи-Наумова Атанасовска

20:00 – 22:00 ч. Антологија на македонски авторски анимирани филмови – видео проекции (Џебно кино):

Кружно патување на сенката (2013) Режија: Жарко Иванов Кружното патување на Марето (2015 ) Режија: Жарко Иванов Девојката што паѓа (2016) Режија: Владимир Лукаш

Образец Б16 (2017) Режија: Иван Ивановски

Кружно патување на монахот (2018) Режија: Жарко Иванов

Готлиб (2018) Режија: Крсте Господиновски

Карантин (2021) Режија: Иван Андреевски

Небиднина (2024) Омнибус. Режија : Крсте Господиновски, Жарко Иванов, Иван Ивановски, Владимир Лукаш

Неми филмови (2025) Режија Крсте Господиновски

-„ Фрагменти на наративот – Секвенци, прекини и читања во слики“, дигитален цртеж, – групна изложба на млади автори

-„Социјален реализам низ фотографии – Скриените херои на градот Пореч“ – Фатима Зеќири

-„АРХАИКА 2.0 – Нова македонска естетика” – Анета Атанасовски

-„Пополнување на празнината: Парадоксот на отсуството преку присуство“ – Елена Димоска Николовска

Саре Керими – сликање во живо

Ева Николовска – сликање во живо

-„Технонеолит“ – ликовен перформанс – Слободан Живковски

-„Траги“ – текстилна композиција/ инсталација – Маја Ѓуреска и Медина Хоџа

-,,Ковањето на Џонсон” – Инсталација и видео проекција – Срџан Миќиќ

Уметноста на пивото – работилница, презентација и дегустација – Димо Попчев, ПИВОЛАБС

ДиЏеј сет – Диџеј Славе