 Skip to main content
28.08.2025
Република Најнови вести
Четврток, 28 август 2025
Неделник

Над Естонија кренати НАТО авиони Ф-35 за да пресретнат руски авион

Свет

28.08.2025

Два италијански Ф-35, распоредени во рамките на мисијата на НАТО за надзор на воздушниот простор на Балтикот, полетаа од базата Емари во Естонија за да пресретнат руски воен авион.

Се работи за т.н. „скрембл“, односно итно пресретнување, кое, според соопштението на сојузничката команда, ја покажало подготвеноста на НАТО да ги штити своите членки во источното крило.

Уште на 11 август италијанскиот Ф-35 мораше да реагира на сличен начин. Тогаш, за време на рутинска вежба, центарот за операции на НАТО од Германија нареди итна интервенција поради неидентификувано летало во меѓународниот воздушен простор над Балтикот.

Мисијата на НАТО „Air Policing“ е покрената уште во 2004 година со цел постојана заштита на воздушниот простор на сојузниците, особено на Естонија, Летонија и Литванија, кои немаат сопствени борбени авиони. Оттогаш во неа ротираат членки на НАТО, а по руската анексија на Крим во 2014 година, таа е дополнително зајакната на источното крило на Алијансата.

Активностите на италијанските Ф-35, базирани во Емари, во мисијата „Baltic Air Policing“ ги координира италијанскиот врховен команден штаб (COVI), во соработка со командата на НАТО во Рамштајн

Поврзани вести

Свет  | 28.08.2025
Во НАТО биле шокирани оти Путин сакал да ја продолжи војната
Балкан  | 12.08.2025
Црна Гора побара помош од НАТО за гаснење на пожарите
Балкан  | 06.08.2025
Вучиќ за средбата со Мелони: Никој ниту го спомна зборот НАТО, Србија останува воено неутрална
﻿