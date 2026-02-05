Меланија Трамп: Во тек се разговори со тимот на Путин за враќање на украинските деца

Првата дама на САД, Меланија Трамп, изјави денеска дека е во контакт со тимот на рускиот претседател Владимир Путин во обид да обезбеди враќање на повеќе украински деца од Русија.

„Работам на тоа и сме во процес“, изјави Меланија пред новинарите во Белата куќа. „Се надевам дека многу брзо ќе имаме успех“, додаде таа.

Првата дама на САД не сподели детали за разговорите меѓу нејзините претставници и тимот на Путин.

Портпаролот на Источното крило на Белата куќа изјави дека Меланија му напишала писмо на Путин, кое му го доставил лично нејзиниот сопруг, американскиот претседател Доналд Трамп, во август минатата година за киднапираните украински деца.

Петнаесет деца се вратени во Украина откако првата дама ја започна својата кампања, вклучувајќи седум деца во декември.

Украина ја обвинува Русија за киднапирање на најмалку 19.000 украински деца и нивно одведување на нејзина територија или на територии што ги окупирала без согласност на нивните семејства или старатели откако ја нападна соседната земја во февруари 2022 година. Москва постојано негира киднапирање на украински деца, велејќи дека руските сили дејствувале за да ги заштитат од воени дејствија.

Вчера, руските и украинските претставници изјавија дека одржале „продуктивни“ разговори во Абу Даби како дел од преговорите предводени од САД, насочени кон ставање крај на речиси четиригодишната војна, и покрај тоа што руските сили ја нападнаа Украина со стотици беспилотни летала и рекорден број балистички ракети претходно оваа недела.

Меланија Трамп, која се обидува да остане незабележана за време на вториот мандат на нејзиниот сопруг, вчера се сретна во Белата куќа со двајцата израелско-американски заложници ослободени од палестинската вооружена група Хамас, Кит и Авива Сигел.