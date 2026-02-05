Ѓорѓиевски: Нема вработувања во Град Скопје – нема да дозволам ниту денар од буџетот на скопјани да биде злоупотребен

Facebook / Орце Ѓорѓиевски - Orce Gjorgjievski

Нема вработувања во Град Скопје – нема да дозволам ниту еден денар од буџетот на скопјани да биде злоупотребен!, порача градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски.

Јавно побарав од сите советници да гласаат против одлуката од минатото за вработување на 21 лице, одлука што директно би го чинела градот 1,4 милиони евра. Тоа се пари на граѓаните, средства со кои можеме да изградиме кружни текови, да обезбедиме нови автобуси и да реализираме проекти што носат реална корист за Скопје“, истакна Ѓорѓиевски.

Тој порачува дека на градскиот буџет гледа како на сопствениот.