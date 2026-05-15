Граоначалникот Ѓорѓиевски донираше подароци во СОС Детско село, најави субвенции за згрижувачки семејства

По повод Меѓународниот ден на семејството, градоначалникот на Град Скопје, Орце Ѓорѓиевски, го посети СОС Детско село, каде што донираше подароци за децата. Градоначалникот порача дека ваквите гестови имаат за цел да внесат радост и дополнителна поддршка во нивното секојдневие. Тој посочи дека најсилен впечаток оставиле животните приказни, талентот и упорноста на младите.

Овие деца се вистински херои. Меѓу нив има стипендисти на американски колеџи, првенци на генерации и млади луѓе кои секојдневно покажуваат дека со поддршка, љубов и грижа нема невозможни патишта“, посочи Ѓорѓиевски по средбата.

Најавено е дека со следниот ребаланс на буџетот, Град Скопје ќе обезбеди средства за субвенции за секое згрижувачко семејство, со цел подобрување на условите за децата и младите.

Иницијативата ќе биде доставена и преку ЗЕЛС до сите општини во државата, со цел обезбедување еднаков третман и поддршка за секое дете, без разлика на местото на живеење.

Како дел од долгорочните мерки, најавено е дека Град Скопје ќе иницира меморандум со бизнис-заедницата за обезбедување загарантирани работни места за младите кои излегуваат од системот на згрижување.