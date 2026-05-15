Потврдена епидемија на ебола во Конго

Африканскиот центар за контрола и превенција од болести (ЦДЦ) соопшти дека во провинцијата Итури во Демократска Република Конго потврдена е епидемија на ебола, при што 65 луѓе веќе починале, а 246 се заразени.

Поради избивање на епидемијата ЦДЦ свика итен состанок. ЦДЦ наведе дека е загрижен поради ризикот од понатамошно ширење поради урбаната средина на Бунија и Рвампара, големото движење на населението и мобилноста поврзана со рударските активности во Монгбвалу.

Болеста предизвикана од вирусот ебола е тешка и често со фатални последици. Се шири преку директен контакт со телесните течности на заразените лица, контаминирани материјали или преку луѓе кои починале од болеста.