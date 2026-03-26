26.03.2026
Објавено видео од разговорот на сопругата на Мицкоски, Рози, со Меланија Трамп

Видео од разговор меѓу поранешната прва дама на САД, Меланија Трамп, и сопругата на македонскиот премиер Христијан Мицкоски, Рози Мицкоска е објавено на социјалните мрежи по одржувањето на глобалниот самит посветен на унапредување на образованието и дигиталната писменост.

На видеото може да се види нивниот разговор во рамки на самитот, кој обедини претставници од повеќе земји, експерти и јавни личности, со цел размена на идеи за модернизација на образовните системи и зајакнување на дигиталните вештини кај младите.

Соговорничките разменуваат ставови за предизвиците со кои се соочува образованието во современи услови, како и за потребата од поголема примена на дигитални алатки и иновативни пристапи во наставата.

Самитот претставува дел од пошироки иницијативи насочени кон унапредување на образованието на глобално ниво, со фокус на дигиталната писменост и подготовка на младите за иднината.

Поврзани вести

Македонија  | 26.03.2026
Во организација на првата дама на САД, Меланија Трамп, сопругата на претседателот Мицкоски на глобален самит за унапредување на образованието и дигиталната писменост
Македонија  | 25.03.2026
Сопругата на премиерот Мицкоски на глобален самит во Вашингтон во организација на Меланија Трамп: Целта на Владата е младите да ја разбираат технологијата и да ја користат за решавање проблеми
Свет  | 03.03.2026
Meланија Трамп претседаваше со Советот за безбедност на ОН
﻿