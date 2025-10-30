ФЕД ги намали каматите, Пауел се сомнева дека ќе има ново намалување во декември

Американската централна банка (ФЕД) го одобри второто последователно намалување на каматната стапка, но изрази сомнежи за уште едно намалување во декември.

Федералниот комитет за отворени операции (ФОМЦ) ја намали својата референтна каматна стапка на опсег од 3,75% до 4%, а исто така објави дека на 1 декември ќе го прекине намалувањето на купувањата на средства, процес познат како квантитативно олеснување.

Претседателот на ФЕД Џером Пауел на прес-конференција предупреди да не се претпоставува дека намалувањето на стапката е сигурно на следниот состанок.

Во дискусиите на одборот на овој состанок, имаше силни разлики во мислењата за тоа како да се продолжи во декември. Понатамошно намалување на референтната стапка на состанокот во декември не е завршена работа. Далеку од тоа – рече тој, додавајќи дека постои „растечки хор“ меѓу претставниците на ФЕД кои веруваат дека треба да „почекаат барем еден циклус“ пред повторно да се намалат.

Намалувањето на стапката дојде и покрај тоа што ФЕД работеше практично слепо со економски податоци во последно време.