САД ги укинаа санкциите против Милорад Додик и уште 48 физички и правни лица

Канцеларијата за контрола на странски средства (OFAC) на Министерството за финансии на Соединетите Американски Држави го отстрани Милорад Додик, претседател на Сојузот на независни социјалдемократи (SNSD), како и Жељка Цвијановиќ, членка на Претседателството на Босна и Херцеговина, од листата на санкции, објави РСЕ.

Претходно санкционираните членови на семејството на Додик, нивните компании и блиски соработници исто така беа отстранети од листата.

OFAC веќе двапати го санкционираше Додик, поради антидејтонски активности, односно поткопување на државата Босна и Херцеговина.

Стејт департментот, како одговор на прашањето на Радио Слободна Европа (RSE) за причините за укинување на санкциите врз Додик, изјави дека најновите одлуки на Народното собрание на Република Српска (RS) треба да „ја подобрат стабилноста на Босна и Херцеговина“.

„Конструктивните активности што беа спроведени во последните недели во Народното собрание на РС треба да ја подобрат стабилноста во Босна и Херцеговина и да овозможат партнерство со Соединетите Американски Држави врз основа на заеднички интереси, економски потенцијал и просперитет“, се наведува во одговорот на Стејт департментот до РС/РЛ во среда.

Покрај Додик, од списокот на санкции беа отстранети и 48 физички и правни лица, кои претходно беа санкционирани во рамките на Програмата за санкции за Западен Балкан.

Во одлуката се наведува дека од списокот на санкционирани лица беа отстранети и децата на Милорад Додик, Игор и Горица, како и политичари од партијата на Додик и други блиски соработници.

Меѓу нив се Ненад Стевандиќ, претседател на Народното собрание на РС, Сташа Кошарац, министер за надворешна трговија и економски односи на БиХ, Радован Вишковиќ, поранешен премиер на РС, Синиша Каран, министер за високо образование на РС, Ален Шераниќ, министер за здравство на РС, Петар Ѓокиќ, министер за енергетика и рударство на РС, Милош Букејловиќ, поранешен министер за правда на РС.

Санкциите беа укинати и против Сребренка Голиќ, претседателката на Советот на народите на РС, и Жерар Селман, претседателот на Уставниот суд на РС.

Драган Станковиќ, директор на Геодетската управа на РС, Душко Перовиќ, раководител на претставништвото на РС во Русија, како и Бранислав Окука, советник на Додик, повеќе не се под санкции.

Далибор Паниќ, генерален секретар на Владата на РС, Рајко Кузмановиќ, поранешен претседател на РС и Горан Филиповиќ, шеф на кабинетот на претседателот на Парламентот на РС, исто така, повеќе не се санкционирани.

Покрај нив, санкциите беа укинати и против голем број лица поврзани со семејството на Додик и нивните бизниси.