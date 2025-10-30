Васил Хаџиманов со концерт во „Паблик рум“ на први ноември

Еден од најавтентичните и највлијателни џез музичари од Балканот, Васил Хаџиманов, ќе одржи концерт на 1 ноември во „Паблик Рум“ во Скопје, каде што ќе настапи со својот бенд во состав познат по силната сценска енергија и непредвидливите музички патувања.



Публиката може да очекува вечер исполнета со слобода, импровизација и емоција, со избор од делата на Хаџиманов од неговите досегашни осум албуми, како и премиерно изведување на дел од материјалот што ќе се најде на неговиот деветти студиски албум.



Секој настап во Скопје за мене е вистинска радост и повторна средба со луѓе што многу ги сакам,“ вели Хаџиманов, додавајќи дека најважно во музиката е искреноста и спонтаноста. „Џезот е жив организам што постојано се менува – нема правила, сè е дозволено и сè е во игра,“ истакнува тој.



Во своето творештво, Хаџиманов маестрално ги спојува џез-импровизацијата, балканските ритмови, електрониката и современиот урбан звук, создавајќи единствен музички јазик што ја обединува публиката од различни генерации и култури.



Концертите на Хаџиманов се препознаваат по интензивната комуникација со публиката, каде што секоја нота прераснува во дијалог, а секоја импровизација во заедничка енергија. Минатите настапи во „Паблик Рум“ останаа запаметени по високата музичка виртуозност и искрената атмосфера, онаа што го прави неговиот настап повеќе од концерт, вистинско музичко доживување.

