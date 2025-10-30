 Skip to main content
30.10.2025
Република Најнови вести
Четврток, 30 октомври 2025
Неделник
Нова магија на Јокиќ

Кошарка

30.10.2025

Токму кога ќе помислиме дека сме виделе сè од него, популарниот „Џокер“ повторно наоѓа начин да нè остави без зборови.

Денвер убедливо го победи Њу Орлеанс со 122:88 а централна фигура на натпреварот беше српскиот ас Никола Јокиќ, кој блеска од почетокот на сезоната.
Toj го запиша својот четврти последователен трипл-дабл. Тој запиша 21 поен (10/15 од поле, 1/2 од три), 12 скока и 10 асистенции со две украдени топки.

Она што е особено импресивно во целата приказна – сето ова го направи во првите три четвртини! Последната ја гледаше мирно од клупата.

﻿