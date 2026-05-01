Еџеи: Иран никогаш не ја напушти преговарачката маса

Иранскиот министер за правда Мохсени Еџеи денеска изјави дека Техеран никогаш не ја напуштил преговарачката маса, но дека е за преговори кои се засноваат на логика и рационалност и не прифаќа никакво наметнување.

Еџеи кажа дека тоа е тема за која иранските власти имаат консензус, пренесува Тасним.

Непријателот кој ниту една од своите цели не ја постигна со агресија и закани секако не може да биде наметлив или со барања на преговарачката маса. Тоа е цврста и доминантна позиција во нашиот систем, и сите ние нагласуваме, по наредба на Врховниот водач на револуцијата, дека нашата дипломатија е долж теренот – изјави Еџеи.

Тој рече дека Иран „не ја поздравува војната, но не се плаши од војна“.