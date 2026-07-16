12 години затвор за поранешниот директор на „Атлантија“ за 43-те жртви при уривањето на мостот во Џенова

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Судот во Џенова денеска го осуди поранешниот извршен директор на „Атлантија“, Џовани Кастелучи, на 12 години затвор за уривањето на мостот во северозападниот пристанишен град Џенова во 2018 година.

Во времето на несреќата, Атлантија беше мнозински сопственик на компанијата „Autostrade per l’Italia“, која управува со италијанските автопати, објавува Анса.

При уривањето на мостот загинаа 43 лица, кога нивните возила се излизгаа од конструкцијата.

Семејствата на жртвите ја исполнија судницата за да ја слушнат пресудата.

Според италијанскиот правен систем, пресудата од прв степен може да се обжали најмалку двапати.

Кастелучи веќе е во затвор, отслужувајќи шестгодишна казна за друга несреќа од 2013 година на вијадукт во јужна Италија, па затоа не присуствуваше на изрекувањето на пресудата.

Вкупно 57 лица беа на обвинителната клупа, вклучувајќи менаџери на компании, инженери и службеници на Министерството за транспорт.

Најсериозните обвиненија се однесуваат на повеќекратни обвиненија за убиство од небрежност и криминално небрежност.

Падот на мостот Моранди за време на летна бура предизвика повеќегодишна истрага за управувањето и одржувањето на застарената инфраструктура.

Дел од мостот долг околу 50 метри, кој се наоѓал на височина од околу 50 метри, се урна додека преку него минувале 35 возила, кои паднале врз магацините и речното корито под мостот.

Несреќата предизвика спор меѓу холдинг компанијата „Атлантија“, контролирана од семејството Бенетон, и тогашната влада, кој заврши со продажба на контролниот удел на „Атлантија“ во компанијата „Автостраде“.

Сегашниот директор на „Автостраде“ вчера испрати отворено писмо во кое ја повтори посветеноста на компанијата да обезбеди слична трагедија никогаш да не се случи повторно.

„Сакам да им се извинам на семејствата на жртвите, жителите на Џенова и на сите Италијанци за страдањето предизвикано од трагедијата на мостот Моранди, целосно свесен дека нашето извинување никогаш нема да може да ја избрише нивната болка“, напиша директорот на „Автостраде“, Ариго Џана.

Обвинителството тврди дека годините несоодветно одржување, игнорирањето на предупредувањата и одложувањето на безбедносните работи придонеле за уривањето на мостот.

Обвинителите тврдат дека клучните работи биле одложени додека компаниите продолжиле да остваруваат и распределуваат профит.

Одбраната ги отфрла овие тврдења и тврди дека несреќата е предизвикана од структурен дефект во оригиналниот дизајн на мостот, поточно деветтиот потпорен кабел, кој попуштил, и дека никаква програма за одржување не можела да ја спречи трагедијата.