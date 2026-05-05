Ѓорѓиевски: Конечно, мостот „Генерал Михајло Апостолски“ се става во функција!

Конечно, мостот „Генерал Михајло Апостолски“ се става во функција, информира градоначалникот на Град Скопје, Орце Ѓорѓиевски.

Почитувани мои скопјани, она што со години беше симбол на застој, неодговорност и нерешени проблеми, конечно добива решение. Мостот што народот со право го нарекуваше „мост кој не води никаде“ или „мост за ловење риба“, повеќе нема да биде потсетник на нечија неработа, туку ќе стане вистинска сообраќајна врска во служба на граѓаните. Мостот „Генерал Михајло Апостолски“, кој ги поврзува општините Аеродром и Гази Баба, конечно ќе биде ставен во функција. По неколку години хаос, одолговлекување и немање волја да се олесни секојдневието на скопјани, денес со гордост можам да кажам дека овој горлив проблем го решаваме“, истакна градоначалникот.

Завршени се експропријациите, кои беа најголемата пречка и со години го кочеа пуштањето на мостот во употреба.

Сега следува воспоставување целосен и функционален сообраќаен проток, по наредните 60 дена од започнувањето на подготвителните активности, средувањето на потребната документација и процесот на преселување на луѓето кои живеат во објектите на трасата.

Тука, искрено и од срце, сакам да им се заблагодарам на овие домаќини, културни и чесни луѓе, со кои пуштивме рака за овој проблем да стане решение. Благодарам за домаќинскиот пристап, за разбирањето и за кафето што го испивме заедно. Да се заблагодарам на моите колеги Бобан Стефковски и Дејан Митески за посветеноста и поддршката. Во мене тие немаат само градоначалник, туку човек кој ќе биде тука за нив, исто како што тие, со својата одлука и разбирање, денес се тука за стотици илјади граѓани на Скопје. Ветив дека овој мост ќе биде решен во рок од четири години. Но, со работа, посветеност и силна волја, го решаваме за само шест месеци од мојот мандат! И не е само овој мост. За шест месеци ги откочивме и „Момин Поток“, булеварот „Борис Трајковски“, мостот на „Љубљанска“ и булевар „Македонија“ – проекти кои со години изгледаа невозможни, а денес стануваат реалност“, посочи Ѓорѓиевски.

Тој порача дека тоа е разликата кога има волја. Тоа е разликата кога се работи.