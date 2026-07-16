До 1 септември компаниите можат да се пријавуваат за учество на ЕКСПО 2027 во Белград

Македонија на ЕКСПО 2027 ќе настапува под слоганот „Сите ритми на сонцето“. Ќе има свој, посебен павилјон, со површина од 648 метри квадратни и тематски зони, во вид на инсталации, кои ќе ги претставуваат македонската музика, виното, туризмот, гастрономијата, природата, културата и уметноста. На овој начин, преку овие седум сегменти, на посетителите ќе им биде дадена комплетна, современа слика за земјата – како дестинација што треба и вреди да се посети.

Како што беше речено денеска на прес-конференција, повикот е наменет за компании што имаат интерес да ги претстават своите производи, услуги, технологии и иновативни решенија пред домашната, регионалната и меѓународната деловна заедница, да воспостават нови деловни партнерства, да ги прошират своите извозни можности и да остварат директни контакти со потенцијални инвеститори, купувачи и институционални партнери.

Македонија на ЕКСПО 2027 ќе настапува под слоганот „Сите ритми на сонцето“. Ќе има свој, посебен павилјон, со површина од 648 метри квадратни и тематски зони, во вид на инсталации, кои ќе ги претставуваат македонската музика, виното, туризмот, гастрономијата, природата, културата и уметноста. На овој начин, преку овие седум сегменти, на посетителите ќе им биде дадена комплетна, современа слика за земјата – како дестинација што треба и вреди да се посети.

Македонскиот павилјон нема да врши комерцијални дејства, никаква продажба на производи. Во него ќе има само посебен дел за винариите.

За компаниите не се предвидени штандови, тие своите бизнис активности ќе ги одржуваат на деловната, главна сцена на ЕКСПО, но ќе го користат Македонскиот павилјон како нивно катче, вид канцеларија, како логистичка и техничка поддршка.

Трошоците за патувањето и престојот во Белград се на товар на фирмите, а учеството на ЕКСПО е бесплатно, поддржано од Македонскиот павилјон.

„ЕКСПО 2027 претставува исклучителна можност за презентација на нашите компании. Ги повикувам сите, не само членките на ССК, да се пријават за учество. Ова е шанса за вмрежување, за заеднички вложувања (joint venture), за нови соработки и деловни зафати“, истакна Горан Ѓорѓиевски, претседател на Сојузот на стопански комори (ССК).

Според Драган Певчевски, претседател на Управниот одбор на ССК, веќе е направена апликативната форма која е достапна на интернет. Многу е едноставна за пополнување и електронско поднесување.

„Пратените апликации од компаниите ќе се евалуираат од посебна комисија и работна група. ССК ќе даде техничка поддршка во смисла на обука и однесување на компаниите што ќе се претставуваат на ЕКСПО 2027“, информира Пехчевски.

Програмата ќе се подготвува од 1 септември до 31 декември за уште на почетокот на јануари да биде објавена и компаниите да знаат кога настапуваат – во јуни, јули или август, која недела, во колку часот и кој ден.

Александар Велиновски од „Јавна соба“ напомена дека сите активни деловни субјекти во Македонија имаат можност да се пријават и да добијат бесплатна техничка поддршка за учество на ЕКСПО 2027.

„Сакам само да објаснам дека во рамки на Македонскиот павилјон се поставени инсталации што ја отсликуваат Македонија. Таму нема да се прават презентации, ниту комерцијални дејства. Сите бизнис активности ќе се одвиваат на деловната сцена на ЕКСПО. Наша задача е да излобираме да добиеме што подобри, ударни термини. Тоа не се однесува само на деловниот сектор, туку и на музичката програма и на сите сегменти што ќе бидат опфатени. Тежнееме кон тоа компаниите да остварат некаква директна соработка – со инвеститори, партнери, да го зголемат извозот“, подвлече Велиновски.

Тој истакна дека активен повик има и за винариите кои се предвидени на 35 до 40 метри квадратни во посебен дел од Македонскиот павилјон, внатре.

„Македонските винарии што ќе се пријават ќе добијат шанса да бидат присутни 92 дена во Павилјонот. Тие ќе достават одредена количина вино која бесплатно ќе се дели на секој посетител што ќе има интерес да проба од македонското вино и на тој принцип ќе се промовираат. Во тематската недела од 5-ти до 12 јуни, кога виното е во фокус, предвидени се одредени организирани средби со деловен сектор од Србија каде што ќе се остварат професионални средби. Веќе работиме на тоа во Павилјонот да донесеме дистрибутери и туристички организации што работат исклучиво на вински туризам и тој ден да остварат средби. Во фокус се и домаќинствата и винариите. Тоа е наш адут што е предвиден во однос на промоцијата на вински туризам и извоз на македонското вино“, рече Велиновски.

На Националниот ден на Македонија, 20 мај, со почеток во 15 часот е предвидено во Македонскиот павилјон да има високи делегации од Македонија и потпишување меморандуми за соработка со Србија. Тој ден фокусот ќе биде Македонија – македонската храна, вино, музика,…

Досега, 135 земји пријавиле учество на ЕКСПО 2027 во Белград, меѓу кои и Македонија. Организаторите предвидуваат дека саемската манифестација ќе има околу осум милиони посетители во период од 92 дена, што е повеќе од 85.000 – 86.000 дневно. Во рамки на ЕКСПО 2027 ќе има шест тематски недели кои опфаќаат поголем дел индустрии и сектори: здравство, текстил, агро, енергија, гостопримство, туризам,…

ЕКСПО 2027 ќе има своја програма, а националните павилјони се поканети да организираат своја програма.

Дизајнот на Македонскиот павилјон е целосно дефиниран и од 15 октомври ќе почне да се „гради“. Модуларен е и целата инсталација што ќе биде во Белград е лесно пренослива. Течат преговори со неколку општини, заинтересирани да го преземат Македонскиот павилјон понатаму, по завршувањето на ЕКСПО 2027, зашто се работи за сериозна инвестиција и капитал што може да се исползува најмалку во наредните 10 до 15 години.