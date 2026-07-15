Осуденици под полициски надзор ќе ги чистат магистралните и регионалните патишта низ Македонија

Магистралните и регионалните патни правци ширум државата во следните седум дена ќе се чистат со помош на работно ангажирани осудени лица. Оваа координирана акција, која ќе трае до 22 јули 2026 година, е резултат на потпишаниот Меморандум за соработка меѓу државните институции, со цел унапредување на хигиената на патиштата низ целата територија на Македонија.

За ефикасна реализација на планот на терен, денеска беше извршен директен увид од страна на заменик-директорот на ЈП „Македонија Пат“, Александар Шуковски, придружуван од Јован Петров и Љупчо Настоски како претставници од Кабинетот на Директорот на Управата за извршување на санкциите (УИС), Александар Пандов.

Како што се наведува во официјалните информации, во овој обемен процес за одржување на патната хигиена се вклучени речиси сите клучни казнено-поправни домови и установи во земјата.

Кои затвори се вклучени во акцијата?

Според соопштението, на терен се мобилизирани осудени лица од вкупно девет казнено-поправни домови (КПД) и казнено-поправни установи (КПУ):

КПД Затвор Идризово и КПД Затвор Штип;

КПД Затвор Прилеп и КПУ Затвор Куманово;

КПУ Затвор Битола и КПУ Затвор Скопје;

КПУ Затвор Гевгелија, КПУ Затвор Струмица и КПУ Затвор Струга.

Строги безбедносни протоколи и постојан надзор

Од надлежните институции уверуваат дека целиот процес се одвива под максимални безбедносни мерки. Осудениците нема да бидат оддалечени од локациите каде што ги отслужуваат затворските казни и нивното движење е строго контролирано.