Докторот во „Железара“ бил убиен со девет убоди од нож: Во притвор оди убиецот и неговата сопруга која му помогнала

Фрипик

Одреден притвор за маж и жена од Скопје кои го убија докторот Трповски чие тело беше пронајдено на паркинг во Автокоманда во март 2024 година. Обвинителството обезбеди повеќе докази.

На 21.03.2024 година, на паркинг простор во населбата Автокоманда, осомничениот 65-годишник со умисла го лишил од живот сега покојниот Ацо Трповски. Притоа, му помогнала 59-годишната осомничена, прикривајќи ги средствата и трагите од извршеното кривично дело, информираа од Јавното обвинителство.

Осомничената се договорила со жртвата да се најдат на наведеното место. Кратко време откако влегла во неговиот автомобил, пристигнал осомничениот. Тој ја отворил вратата од возилото и го извлекол оштетениот, со кого започнале вербално да се расправаат. Во еден момент, осомничениот извадил нож и му нанел девет убодни рани во градите и телото од кои оштетениот починат.

Сопружниците заедно го ставиле телото на предното седиште од автомобилот. Осомничениот го одвезол до паркингот на Поликлиниката Железара, каде го префрлил починатиот на возачкото седиште. Осомничената со средство ги избришала трагите од автомобилот, по што двајцата заминале.

Јавниот обвинител до судијата за претходна постапка од Основниот кривичен суд Скопје достави предлог за определување мерка притвор за двајцата осомничени.

Д-р Ацо Трповски, беше убиен на 67-годипна возраст, а беше доктор по општа медицина во Поликлиника „Железара“.