14.04.2026
Вторник, 14 април 2026
ВМРО-ДПМНЕ го отвори прашањето: Андреј Жерновски крие „мерцедес“ во имотниот лист?

ВМРО-ДПМНЕ преку соопштение пренесе дел од изјава на Валентин Манасиевски, во која се поставуваат прашања до Андреј Жерновски во врска со наводна сопственост на автомобил.

Од партијата посочуваат дека Жерновски пред две недели, во гостување во поткаст, изјавил дека не поседува автомобил марка „Мерцедес“ со специфични регистарски таблички, туку дека во минатото управувал возило кое било во сопственост на негов роднина.

Во продолжение, ВМРО-ДПМНЕ прашува дали автомобил „Мерцедес“ со регистарски таблички SK 8888 ZA е во сопственост на Жерновски и, доколку е така, зошто тој не е пријавен во имотниот лист од последниот извештај.

Од партијата бараат и појаснување за вредноста на возилото, додавајќи дека очекуваат одговор од Жерновски за овие наводи.

