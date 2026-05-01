Трудот е една од најголемите вредности врз која се гради достоинството на човекот

По повод 1 Мај – Меѓународниот ден на трудот, министерката за финансии Гордана Димитриеска – Кочоска на Фејсбук упати честитки до сите работници кои, како што нагласи, со својата посветеност, знаење и одговорност придонесуваат за развојот на општеството.

Трудот е една од најголемите вредности врз која се гради достоинството на секој човек и затоа тој претставува темел на секоја напредна и стабилна држава. Секој успех започнува од човекот и зависи од неговата сигурност, стабилност и мотивација. Токму затоа остануваме посветени на политики што значат подобар животен стандард, унапредување на работничките права и отворање нови можности за вработување – напиша министерката.

Димитриеска – Кочоска порача да се продолжи да се гради заедно земјата како праведна, солидарна и достоинствена држава за секој нејзин граѓанин.