Први Мај, симбол на работничките права и борба за достоинствени услови и фер плата

Денес, на 1 Мај, се одбележува Меѓународниот ден на трудот – симбол на работничката борба за достоинствени услови, фер плата и човечки права. Овој ден не е само празник, туку потсетник дека правата кои денес ги сметаме за нормални се изборени со долгогодишни жртви и отпор.

Почетоците на овој ден водат во Чикаго во 1886 година, кога работниците протестирале барајќи осумчасовно работно време. Протестите завршиле трагично, но токму тие настани станале темел за глобалното работничко движење. Во 1889 година, Втората интернационала, го прогласува 1 Мај за меѓународен ден на работниците.

Денес, овој празник се одбележува во повеќе од 80 земји ширум светот – со протести, синдикални маршеви, но и како ден за одмор и дружење. Во многу држави, 1 Мај е неработен ден, но неговата суштина останува иста: потсетување дека работничките права никогаш не се дадени засекогаш, туку постојано треба да се бранат.

Во време кога многумина се соочуваат со несигурни работни места, ниски примања и заминување во странство, 1 Мај добива ново значење. Тој не е само симбол на минатото, туку повик за сегашноста, да се изгради општество во кое трудот ќе биде вреднуван, а работникот почитуван.