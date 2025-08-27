Три сè уште активни пожари

На територијата на државава денеска до 20:30 часот се евидентирани вкупно 16 пожари на отворен простор. Од нив, три пожари се активни, три се ставени под контрола, додека десет се целосно изгаснати, информира Центарот за управување со кризи.

Активни пожари се пријавени во село Радобил, општина Прилеп, каде гори ниска вегетација и шума, во село Волино, општина Охрид, со пожар на ниска вегетација и во село Корошишта, општина Струга, каде гори ниска вегетација и стрниште.

Под контрола се ставени пожари во повеќенаменското подрачје Јасен во општина Македонски Брод (мешана шума), на планината Кожуф во општина Гевгелија (приземен пожар), и во село Кондово, општина Сарај (ниска вегетација).

Изгаснати се десет пожари на различни локации низ државата, меѓу кои езерото Треска во општина Сарај (ѓубре), селата Долгаец и Стровија во општина Долнени (мешана шума), село Дедино во општина Конче (ниска вегетација), село Грдовци во општина Кочани (ниска вегетација и ѓубриште), кругот на Полициската станица во Македонска Каменица (ниска вегетација), улица Доне Божинов во Куманово (ниска вегетација), село Оризари во Липково (ниска вегетација), село Милутинци во Ранковце (остатоци од пелети), Тетово (ѓубре), и селата Дебреште и Зубовце во општина Врапчиште