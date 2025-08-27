Објавени 11 нови кандидати за градоначалници на СДСМ, кој од кој понепознат

На седницата на ИО на СДСМ објавени се нови 11 кандидати за градоначалници.

1. Бутел – Оливера Ливриниќ

2. Велес – Маја Хеско

3. Гевгелија – Миле Атанасов

4. Делчево – Дејан Глинџарски

5. Демир Капија – Лазар Петров

6. Конче – Благој Илиев

7. Кратово – Влатко Спировски

8. Кривогаштани – Игор Каравиловски

9. Македонски брод – Ивица Стојковски

10. Ранковце – Даниел Крстевски

11. Старо Нагоричане – Далибор Трајковски

#СДСМ јасно ја потврдува својата подготвеност да понуди силни, чесни, квалитетни и докажани кандидати за претстојните локални избори кои ќе работат во интерес на граѓаните и напредок на општините.