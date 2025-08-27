 Skip to main content
28.08.2025
Република Најнови вести
Четврток, 28 август 2025
Објавени 11 нови кандидати за градоначалници на СДСМ, кој од кој понепознат

Македонија

27.08.2025

На седницата на ИО на СДСМ објавени се нови 11 кандидати за градоначалници.

1. Бутел – Оливера Ливриниќ

2. Велес – Маја Хеско

3. Гевгелија – Миле Атанасов

4. Делчево – Дејан Глинџарски

5. Демир Капија – Лазар Петров

6. Конче – Благој Илиев

7. Кратово – Влатко Спировски

8. Кривогаштани – Игор Каравиловски

9. Македонски брод – Ивица Стојковски

10. Ранковце – Даниел Крстевски

11. Старо Нагоричане – Далибор Трајковски

#СДСМ јасно ја потврдува својата подготвеност да понуди силни, чесни, квалитетни и докажани кандидати за претстојните локални избори кои ќе работат во интерес на граѓаните и напредок на општините.

