Се трага по 15-годишно девојче кое исчезнало од семејниот дом

Полицијата во гостиварскиот регион презема мерки за пронаоѓање на 15-годишно малолетно девојче кое викендов се оддалечило од својот семеен дом.

Како што информираат од СВР Тетово, случајот бил пријавен на 13 јуни 2026 година во 10:05 часот во ОВР Гостивар. Пријавата ја поднел И.М. (51) од село Жировница, кој пријавил дека неговата малолетна ќерка И.А. (15) заминала од домот и не се вратила.

По пријавата, полициските службеници веднаш започнале активности за нејзино пронаоѓање, при што се проверуваат повеќе локации и се работи на прибирање информации кои би можеле да помогнат во истрагата.

Од надлежните институции наведуваат дека се преземаат сите неопходни мерки за што побрзо лоцирање и пронаоѓање на малолетничката.