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Неделник

Меѓународниот фестивал „Духот на Балканот“ во Корча ќе донесе уметници и ансамбли од земјите во регионот

Култура

15.06.2026

Корча ќе биде центар на балканската култура и традиции две ноќи по ред, со организација на Меѓународниот фестивал „Духот на Балканот“, кој ќе се одржи на 19 и 20 јуни.

Настанот ќе донесе во градот фолклорни ансамбли, уметнички групи и фолк-џез бендови од различни земји во регионот, претворајќи ја Корча во голема уметничка и забавна сцена. Ова издание доаѓа со бројни иновации, проширувајќи го меѓународното учество и уметничката програма.

„Оваа година сигурно ќе имаме музички групи и бендови од целиот Балкан. Две ноќи ќе ја имаме парадата на боите на Балканот што ќе продолжи на плоштадот на чаршијата со две многу добри музички групи, а поканета е и уметницата Камела Исламај. Ќе имаме и групи од Албанија, Македонија, Србија, Грција. Она што е посебно за оваа година е што ќе свири Симфонискиот оркестар од Корча“, рече Блерта Белиу, директорка на Центарот за култура и иновации.

Се очекува фестивалот „Духот на Балканот“ да собере стотици уметници и посетители, претворајќи ја Корча во важно место за средба на балканската култура и еден од најзначајните настани во летната сезона

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