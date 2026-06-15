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15.06.2026
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Понеделник, 15 јуни 2026
Неделник

Бајага и „Инструктори“ на 27 јуни на Д Фестивал во Штип

Сцена

15.06.2026

По распродадениот концерт во Арена Борис Трајковски на почеток на годината, БАЈАГА И ИНСТРУКТОРИ ни се придружуваат на концерт со СЛОБОДЕН ВЛЕЗ во ШТИП на Д Фестивал!
Во над 40 години кариера, Бајага создаде неброено многу хитови кои останаа евергрин на многу генерации.
27 јуни е датумот кога Бајага и инструктори се приклучуваат на безвременската Балканска програма, заедно со Јура Стублиќ и Група Филм 

Во сабота на Д Фестивал, Штип и цела Македонија ќе ги пеат добро познатите хитови во еден глас. објавува Журнал.мк

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