Бајага и „Инструктори“ на 27 јуни на Д Фестивал во Штип

По распродадениот концерт во Арена Борис Трајковски на почеток на годината, БАЈАГА И ИНСТРУКТОРИ ни се придружуваат на концерт со СЛОБОДЕН ВЛЕЗ во ШТИП на Д Фестивал!

Во над 40 години кариера, Бајага создаде неброено многу хитови кои останаа евергрин на многу генерации.

27 јуни е датумот кога Бајага и инструктори се приклучуваат на безвременската Балканска програма, заедно со Јура Стублиќ и Група Филм

Во сабота на Д Фестивал, Штип и цела Македонија ќе ги пеат добро познатите хитови во еден глас. објавува Журнал.мк