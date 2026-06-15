Швајцарците одбија ограничување на населението на 10 милиони

Мнозинство од 55% од швајцарските гласачи на референдум вчера го отфрлија предлогот за ограничување на вкупниот број на жители, како мерка против засилената имиграција.

Предлогот, поддржан од десничарската Швајцарска народна партија (SVP) предвидуваше дека населението не смее да надмине 10 милиони пред 2050 година. Ако ја премине таа граница, Швајцарија треба да ја укине слободата на движење со ЕУ.

Предлагачите, сепак, оценија дека резултатите се повик до властите да изработат мерки против имиграцијата. „Фактот дека над 40% од гласачите рекоа „да“ на оваа иницијатива е јасен сигнал дека политичарите мора да преземат акција“, изјави Стефани Гартенман од SVP.

Швајцарија има 9,1 милиони жители и нејзиното население расте многу побрзо отколку во околните земји на ЕУ. Странците сочинуваат речиси 28% од вкупниот број и официјалните проекции предвидуваат дека ќе достигне 10 милиони до почетокот на 2040-тите.

Предлагачите на референдумот во кампањата тврдеа дека 10% од имигрантите потребни квалификувани работници потребни за економијата и дека барателите на азил статистички се почесто вклучени во криминал и силувања.

Мнозинство од 55% од швајцарските гласачи на референдум вчера го отфрлија предлогот за ограничување на вкупниот број на жители, како мерка против засилената имиграција.

Предлогот, поддржан од десничарската Швајцарска народна партија (SVP) предвидуваше дека населението не смее да надмине 10 милиони пред 2050 година. Ако ја премине таа граница, Швајцарија треба да ја укине слободата на движење со ЕУ.

Предлагачите, сепак, оценија дека резултатите се повик до властите да изработат мерки против имиграцијата. „Фактот дека над 40% од гласачите рекоа „да“ на оваа иницијатива е јасен сигнал дека политичарите мора да преземат акција“, изјави Стефани Гартенман од SVP.

Швајцарија има 9,1 милиони жители и нејзиното население расте многу побрзо отколку во околните земји на ЕУ. Странците сочинуваат речиси 28% од вкупниот број и официјалните проекции предвидуваат дека ќе достигне 10 милиони до почетокот на 2040-тите.

Предлагачите на референдумот во кампањата тврдеа дека 10% од имигрантите потребни квалификувани работници потребни за економијата и дека барателите на азил статистички се почесто вклучени во криминал и силувања.(МИА)