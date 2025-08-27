 Skip to main content
27.08.2025
Република Најнови вести
Среда, 27 август 2025
Неделник

Mицкоски: Завршен првиот дел од санацијата на хидросистемот Ѓавато, пуштена е вода и нема протекување

Македонија

27.08.2025

Заврши првата фаза на санирање на хидросистемот Ѓавато.Бунарскиот дел е комплетно завршен, пуштена е водата и нема никаде протекување.На првата шахта е монтирана една репарациона спојка,на втората шахта монтирани се две репарациони спојки,на делот каде што се спојува цевката Ф273 со Ф914 – извршено е заварување со дупли лимови. Останува уште една интервенција на цевката за испуст и со тоа ќе бидат дуплирани количините вода кои ќе се влеваат во Дојранското езеро, напиша премиерот Мицкоски на Фејсбук.

Каква беше состојбата пред интервенцијата?

Повеќе од четири години пробиени цевки на двата функционални бунари. Потрошени повеќе од половина милион евра за електрична енерија, а ефектот минимален или никаков. Два функционални од десет направени бунари. Негрижа и срам.

Во втората фаза ќе обезбедиме најмалку уште две бунарски пумпи за зголемен капацитет и побрзо полнење на Дојранското езеро. Владата во втората фаза ќе го задолжи ФОД при ЕСМ (поранешно ЕЛЕМ) да ги репарира постојните потисни пумпи. 

Конечно во последната трета фаза ќе инсталираме сончеви панели со батерии за акумулирање на електричната енергија и сопствено производство на електрична енергија. Нема трошење милиони евра од буџетот за електрична енергија.

Продолжуваме да го исправаме тоа што е уништено, запоставено. Многу работа завршивме, уште повеќе не чека. Македонија се сака со дела!

