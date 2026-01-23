Стефановски: Глобалниот светски поредок се распаѓа и се создава нов поредок

Политикологот и безбедносен аналитичар Милан Стефаноски на ТВ21 зборуваше за формирањето на таканаречениот „одбор за мир“ поврзан со политиките на поранешниот американски претседател Доналд Трамп и позицијата на Македонија во актуелните геополитички динамики.

Стефаноски оцени дека глобалниот поредок се наоѓа во фаза на трансформација и дека се менуваат политичките, економските и безбедносните рамнотежи на светско ниво.