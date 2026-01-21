СДСМ нема да го поддржи Законот за прекршоци: Филипче е загрижен за безбедноста на податоците

СДСМ нема да ги поддржи измените на Законот за прекршоци за да профункционира системот „Безбеден град“, рече лидерот на СДСМ, Венко Филипче, денеска, на прес-конференција, во одговор на новинарско прашање.

Во однос на системот „Безбеден град“ и Законот за прекршоци, ние тој закон нема да го поддржиме. Ние не сме против безбедноста во сообраќајот, доказ за тоа е што сме го почнале. Меѓутоа, не можеме да дозволиме системот парцијално да се имплементира. Освен тоа што сме за безбедност во сообраќајот, ние сме и за безбедност и на податоците, што повторно власта ниту го коментира, ниту се обидува да го регулира. Седнаа на маса на лидерската средба, се договорија, ќе видиме што е друг резултат – договор од тој „пазар“ – рече Филипче.

Тој додаде дека СДСМ „не е контролирана опозиција и нема да си дозволи да поддржи закон во кој сериозни аспекти не се регулирани, а тоа е огромната база на податоци за којашто никој во законот не укажува како ќе се контролира“.

Во однос на членовите на СДСМ во Државната изборна комисија, Филипче потврди дека за претседател го предложиле Бојан Маричиќ, а за член досегашниот претседател Борис Кондарко.