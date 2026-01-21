Србија повторно не се усогласи со санкциите на ЕУ против Русија и Белорусија

Србија не се усогласи со ниту една одлука на Европската Унија (ЕУ) поврзана со санкциите воведени поради војната во Украина и дејствијата на Русија.

Во декларациите објавени од високата претставничка на Европската Унија за заедничка надворешна политика и безбедност, Каја Калас, се наведува дека одлуките се однесуваат на четири пакети рестриктивни мерки: оние што се однесуваат на дејствијата на Русија што ја дестабилизираат ситуацијата во Украина, ситуацијата во Русија, повторените дејствија на Русија што ја дестабилизираат ситуацијата во Украина, како и вмешаноста на Белорусија во руската агресија против Украина.

Овие одлуки се донесени во текот на декември 2025 година.

Сите други земји од регионот што имаат статус на кандидати за членство во Европската Унија се придржуваа до најновите одлуки на ЕУ.

„Овие земји ќе обезбедат нивните национални политики да бидат во согласност со оваа Одлука на Советот (ЕУ). Европската Унија ја зема предвид оваа обврска и ја поздравува“, изјави шефицата на европската дипломатија, Каја Калас.