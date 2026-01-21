 Skip to main content
Нетанјаху се премисли: Израел ќе влезе во Одборот за мир на Трамп

Свет

21.01.2026

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху во среда објави дека се согласил да се приклучи на Одборот за мир на американскиот претседател Доналд Трамп, по дебатите и критиките од неговиот кабинет за составот на извршниот комитет на институцијата. Одлуката следува по директна покана од Трамп, која Нетанјаху официјално ја прифати, според соопштението од неговиот кабинет, објави Гардијан.

Одборот за мир, предводен од Трамп, првично беше замислен како мала група светски лидери одговорни за надгледување на планот за прекин на огнот во Појасот Газа, но според експертите, амбициите на американската администрација се чини дека се прошириле кон поширока дипломатска иницијатива, со цел да се вклучат лицата што донесуваат одлуки од различни региони во светот за да влијаат врз решавањето на конфликтите и да ја промовираат меѓународната соработка.

Други детали и целосниот состав на Одборот се очекува да бидат објавени за време на објавата што Трамп ќе ја даде на Светскиот економски форум во Давос, Швајцарија, каде што се очекува да ја презентира и стратегијата и плановите на оваа институција.

Во меѓувреме, во обид да се вклучат балканските земји, Косово и Албанија се поканети да бидат дел од Одборот.

