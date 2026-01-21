 Skip to main content
21.01.2026
Република Најнови вести
Среда, 21 јануари 2026
Неделник

Ѓорѓиевски: Скопје чисто и проодно

Скопје

21.01.2026

 Градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски, на фејсбук-страницата објави дека Скопје е чисто и проодно од снегот и оти службите обезбедиле непречено одвивање на сообраќајот.

– Скопје – чисто и проодно! Со навремена и организирана реакција градските служби од раните утрински часови интервенираа ефикасно на сите клучни булевари и улици под надлежност на Град Скопје. Со употреба на повеќе од 300 тони сол обезбедивме безбедно и непречено одвивање на сообраќајот – наведе Ѓорѓиевски.

Градоначалникот додава дека грижата за безбедноста на граѓаните и функционалноста на градот останува приоритет, а Скопје мора да функционира, без разлика на временските услови.

Поврзани вести

Свет  | 21.01.2026
Што се случува со Макрон?
Сервиси  | 21.01.2026
Снег во Скопје
Балкан  | 19.01.2026
Македонците во Албанија го одбележаа Богојавление – Водици, во Пустец крстот го фати Данко Марко
﻿