Премиерот Мицкоски на поставување камен-темелник на нов кампус на Универзитетот „Мајка Тереза“-Скопје

Камен-темелник на новиот кампус на Универзитетот „Мајка Тереза“ – Скопје денеска свечено ќе биде поставен на локацијата на универзитетот (поранешна касарна „Илинден“), во присуство на претседателот на Владата, Христијан Мицкоски, кој ќе се обрати на настанот.

УМТ соопшти дека на настанот ќе присуствуваат и министерката за образование и наука Весна Јаневска, ректорот на Универзитетот, Беким Фетаји, првиот вицепремиер Беким Сали, градоначалникот на Чаир, Изет Меџити, заменик-министерката за транспорт Калтрина Зеколи-Шаќири, претставници од академската заедница и од државни институции и дипломати.